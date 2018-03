Ousada, Cleo Pires surge de lingerie cavada

Cleo Pires: após Carnaval, atriz voltou a causar (foto: reprodução instragam)

Depois de se tornar atração no Carnaval ao cobrir os seios com adesivos de coração, Cleo Pires voltou a causar. Na noite desta sexta (9), a atriz publicou uma foto pra lá de ousada. "This girl is on fire (esta garota está pegando fogo)", afirmou ela na legenda da foto, em inglês. Cleo aparece no clique usando uma lingerie super sexy. Sentada enquanto faz maquiagem, permitiu que a câmera destacasse seu bumbum. Os seguidores se surpreenderam e a encheram de elogios. "Socorro, Deus!", falou um, surpreso. "Fogo de mulher", disse outro. "Isso é de outro planeta", elogiou mais um.

RETIRO PÓS-CARNAVAL Após a folia intensa de Carnaval, Cleo Pires se afastou por um tempo das redes sociais. Ela mesma explicou o motivo: um retiro. "Fui para uma imersão de coaching num lugar distante, onde pudesse ficar isolada com meu coach. A gente fazia dinâmicas, umas mais intelectuais, outras mais emocionais, outras mais físicas. Tudo isso para alcançar o inconsciente e ver meus valores, o que estava regendo minhas tomadas de decisões. Gosto de me renovar", relatou a filha de Gloria Pires.