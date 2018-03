Veículo tinha placa clonada e havia sido roubado (foto: PRF/divulgação)

Por volta de 4h50, a Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente no quilômetro 112 da BR-116, no Contorno Leste, em São José dos Pinhais. O motorista, ainda não identificado e usando tornozeleira eletrônica, capotou o carro e morreu no local, na pista sentido São Paulo.

Ele tinha aproximadamente 20 anos de idade. O carro, um Ford Ka, era roubado e estava com placas clonadas.