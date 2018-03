São Paulo renova contrato de Sidão por mais uma temporada

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo renovou o contrato do goleiro Sidão por mais uma temporada, como publicou o Globoesporte.com e confirmou o UOL Esporte. Valorizado no clube, o arqueiro, de 35 anos, agora tem vínculo com o clube até o dia 31 de dezembro de 2019 e até já teve o seu novo acordo registrado na Federação Paulista de Futebol. O diretor executivo de futebol do clube, Raí, já havia demonstrado a intenção de ampliar o contrato do arqueiro logo quando assumiu o cargo, no fim do ano passado, como publicou na época o UOL Esporte. A ideia inicial, porém, era de renovar o vínculo por mais dois anos. Antes, o contrato de Sidão era válido só até o fim deste ano. Sidão foi considerado um dos líderes no processo de recuperação do time em 2017 e ganhou a confiança da comissão técnica. Experiente, o goleiro, de 35 anos, chegou ao clube em 2016 indicado por Rogério Ceni. Depois de se destacar na Florida Cup, ele conquistou a vaga de titular no Campeonato Paulista. Porém, por conta de lombalgia, ficou longe dos gramados durante boa parte da temporada e só voltou ao time depois de cinco meses, já no Brasileirão. Já neste ano, Sidão começou como titular mesmo com a contratação de Jean para o gol. Nas últimas três partidas, ele ficou fora da equipe por causa de uma uma contratura no adutor direito.