Pato, Tardelli, Hulk e até Zizao fazem gols e agitam sábado na China

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três atacantes brasileiros e até um estrangeiro que já atuou no país fizeram gols importantes neste sábado, na sequência da segunda rodada do Campeonato Chinês: Alexandre Pato, pelo Tianjin Quanjian, Diego Tardelli, pelo Shandong Luneng, Hulk, com a camisa do Shanghai SIPG, e Chen Zizao, ex-Corinthians, que anotou um dos gols do Guangzhou R&F. Destaque também para o meia Oscar, que atua pelo time de Hulk e deu uma assistência no jogo mais importante do dia no país. O Shanghai SIPG enfrentou o Shangai Shenhua no clássico de Xangai e venceu por 2 a 0. O primeiro gol foi marcado por Hulk, em jogada iniciada por Oscar e com assistência de Wu Lei. O gol do camisa 7 da seleção na Copa do Mundo de 2014 foi marcado em bonito chute de fora da área aos 27 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, aos oito minutos, Wenjun recebeu passe de Oscar durante contra-ataque e definiu a vitória por 2 a 0 do SIPG. Nos outros jogos do sábado, o Guangzhou R&F venceu o Dalian Yifang por 2 a 0, com gols de Zahavi e Zizao, que bateu de fora da área sem defesa. Zizao foi jogador do Corinthians em ousado projeto de marketing entre 2012 e 2013 e disputou cinco partidas pelo clube. Além deste jogo, o Shandong Luneng recebeu e bateu o Chongquing Lifan por 2 a 0, com gols de Graziano Pellè e Diego Tardelli. Mais cedo, Alexandre Pato voltou a marcar pelo Tianjin Quanjian na partida deste sábado contra o Beijing Renhe. O brasileiro de 28 anos, ex-Internacional, Corinthians e São Paulo, fez o único gol de seu time, que perdeu por 2 a 1 em casa. Ele marcou já nos acréscimos seu segundo gol na temporada recém-iniciada. Nesta mesma rodada, o Guangzhou Evergrande já havia entrado em campo e goleado o Changchun Yatai por 5 a 0, com dois gols (e duas assistências) de Ricardo Goulart e mais dois gols de Alan, na sexta-feira. Mais três jogos completam a rodada no domingo.