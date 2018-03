Cristiano Ronaldo marca duas vezes, e Real Madrid derrota o Eibar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid não fez uma boa partida neste sábado, contra o Eibar, mas teve Cristiano Ronaldo novamente desequilibrando nos momentos decisivos. O craque português anotou os dois gols da vitória do time merengue: 2 a 1, em rodada pelo Campeonato Espanhol. “Cristiano é o de sempre. Estávamos falando sobre ele durante a semana. É o melhor do mundo", exaltou Casemiro, relembrando o duelo vencido contra o PSG em Paris, com grande exibição de CR7. O triunfo do Real dá um respiro ao time no torneio nacional. O clube de Madri ainda segue distante do líder Barcelona. O time catalão tem 69 pontos, enquanto o Real tem 57 pontos, na terceira colocação. O Atlético de Madrid é o segundo, com 61 pontos. Para a partida deste sábado, fora de casa, Zidane levou a campo seu time titular, mas optou por deixar Benzema no banco. Reservas contra o PSG, em Paris, Kroos, Modric e Isco e voltaram ao time titular neste sábado. Pouco aproveitado na temporada, Gareth Bale ganhou nova chance entre os 11 titulares. O Real abriu o placar aos 33 min do 1º tempo com Cristiano Ronaldo, com destaque para o maravilhoso passe de Modric. O croata recuperou a bola no ataque e fez lançamento longo para CR7. Na cara do gol, o português finalizou com força. Fazendo boa campanha dentro de suas expectativas, o Eibar (8º colocado) manteve a mesma postura mesmo após o gol do Real. EIBAR EMPATOU DE CABEÇA O time da casa jogou fechado, esperando uma chance em bola parada. E o empate aconteceu aos 5 min da segunda etapa. Ramis fez de cabeça em cobrança de escanteio. O gol do Eibar acordou o Real. O time merengue passou a pressionar o rival. Modric, Cristiano Ronaldo e Bale perderam grandes chances de gol. Zidane decidiu aumentar o efetivo no ataque. Benzema entrou no lugar de Kroos. O Real seguiu atacando. A sete minutos do fim, o Real voltou a ficar à frente no marcador. Carvajal cruzou na cabeça de Cristiano Ronaldo, que marcou o seu segundo na partida.