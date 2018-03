São Paulo tenta amenizar crise e decidir as quartas em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em crise e com a promessa de protestos de sua principal torcida organizada, o São Paulo enfrenta o Red Bull neste domingo (11), às 17h, no Morumbi. O objetivo é conquistar uma vitória para diminuir a pressão sobre o elenco e assegurar o direito de fazer o segundo jogo das quartas do Paulista em casa. A equipe tricolor está na liderança do Grupo B com 14 pontos, mesma pontuação do São Caetano, vice-líder --o São Paulo leva vantagem no saldo de gols (-1 a -6). O clube do ABC, que visita o Bragantino (com SporTV 2), será o adversário são-paulino na próxima fase. O time que terminar a rodada em primeiro do grupo fará a segunda partida como mandante. No confronto deste domingo, o São Paulo será dirigido interinamente por André Jardine, técnico da equipe sub-20, que substituirá Dorival Júnior, demitido na sexta (9). A diretoria negocia a contratação de um técnico. O nome mais forte é o do uruguaio Diego Aguirre, que pode ser anunciado neste domingo. Todos os jogos da última rodada serão às 17h. Entre os outros três grandes cubes do estado, o Santos é o único que ainda luta para assegurar a liderança de sua chave. Com 18 pontos, precisa vencer o eliminado São Bento, na Vila Belmiro. Mesmo se empatar, o clube ainda deve ficar na ponta da grupo, já que o Botafogo-SP, vice-líder com 16 pontos, possui saldo de gols bem inferior (6 a 0). O time ribeirão-pretano recebe o Corinthians. Palmeiras e Corinthians já asseguraram a liderança. A equipe alviverde enfrentará o Novorizontino nas quartas, enquanto o time alvinegro ainda aguarda o seu rival, que será Ituano ou Bragantino. Com 17 pontos e na segunda colocação de seu grupo, o clube de Itu visita o Palmeiras e necessita da vitória. Em caso de empate, terá que torcer por derrota do Bragantino para o São Caetano. Santo André, Linense, Mirassol e Ponte Preta são os clubes ameaçados de queda. Com oito pontos e na lanterna, a equipe do ABC precisa ganhar do Novorizontino, torcer para o Mirassol vencer o Linense e a Ponte perder para a Ferroviária em casa (com SporTV), além de tirar diferença de quatro gols no saldo para o clube de Campinas. A Ponte escapa com um ponto ou até com derrota desde que o Santo André perca. Assim, o outro time rebaixado deverá sair do confronto entre Mirassol (14º) e Linense (15º), em Mirassol. NA TV São Paulo x Red Bull 17h Globo (SP)