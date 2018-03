Palmeiras vai a Itu para terminar em primeiro no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras joga em Itu, às 17h de deste domingo, pela liderança da primeira fase do Campeonato Paulista. Para isso, basta um empate diante do Ituano para garantir a decisão em casa em todas as fases restantes do Estadual. O time do técnico Roger Machado só perderá o posto caso perca para o Ituano e o Corinthians derrote o Botafogo, em Ribeirão Preto, no mesmo horário. Roger deve deixar de fora três jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Antônio Carlos, Lucas Lima e Borja. Com isso evita o risco de perder titulares por suspensão para a primeira partida das quartas de final, diante do Novorizontino. Devem ganhar novas chances os meias Gustavo Scarpa e Guerra. Já o lateral Victor Luís e o volante Felipe Melo cumprem suspensão automática. Para o time de Itu, só a vitória interessa para avançar em segundo do Grupo A. Se não conseguir o resultado, terá de torcer para o Bragantino não ganhar em casa do São Caetano. O maior desfalque será no gol. Emprestado pelo Palmeiras, Vágner só poderia atuar mediante o pagamento de uma multa estipulada em contrato. Outro desfalque é o atacante Ronaldo, que segue lesionado. Mas o Ituano terá a volta de três titulares: o zagueiro Alison, o lateral-esquerdo Raul e o volante Marcos Serrato. Eles cumpriram suspensão automática na última rodada.