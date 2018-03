Santos recebe o São Bento e busca o 1º lugar de seu grupo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos entra em campo neste domingo, às 17h, na Vila Belmiro, para enfrentar o São Bento com o objetivo de assegurar a primeira posição do Grupo D na rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista. Ao perder na última quarta-feira, perdeu a chance da liderança da classificação geral do campeonato e a garantia do primeiro lugar da chave, já que ficou a apenas dois pontos do Botafogo, que recebe o Corinthians em Ribeirão Preto. O técnico Jair Ventura deve escalar quase a força máxima, ainda que o time tenha compromisso importante na quinta-feira, quando receberá o uruguaio Nacional pela Taça Libertadores. Mas uma ausência certa é a do volante Alison, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O veterano Renato volta ao meio-campo. O meio argentino Vecchio, que disputou todos os duelos do Santos em 2018, deve ganhar um descanso e dará lugar a Vitor Bueno. E o trio ofensivo voltará a ser formado por Copete, Eduardo Sasha e Gabigol. Já o São Bento vai a campo sem nenhuma pretensão na tabela. Sem chance de se classificar ou ser rebaixado.