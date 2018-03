Série 'Família Soprano' deve ganhar filme para TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "Família Soprano", exibida pela HBO entre 1999 e 2007, vai ganhar um filme para a TV que narra eventos anteriores aos da história original, segundo o site Deadline. O longa será escrito por David Chase, mesmo criador do seriado. "The Many Saints of Newark" (os muitos santos de Newark) se passa nos anos 1960 no estado de Nova Jersey e narra os conflitos entre afro-americanos e ítalo-americanos pelo controle das ruas. Segundo o Deadline, a New Line Cinema, produtora que pertence à Warner Bros., teria comprado os direitos do longa, escrito por Chase em parceria com o roteirista Lawrence Konner ("O Planeta dos Macacos"). Não foram revelados muitos detalhes sobre a trama do novo filme, mas alguns personagens da antiga série devem fazer aparições. Entre eles estão o pai do protagonista Tony Soprano, Giovanni "Johnny Boy", e sua mãe, Livia. Apresentada em seis temporadas, "Família Soprano" acompanha a saga de uma família mafiosa de Nova Jersey. O seriado venceu um total de 21 prêmios Emmy e cinco Globos de Ouro.