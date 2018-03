Clássico é batismo do Inter após ano para esquecer

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - 2017 foi um ano para esquecer. O Inter conheceu uma competição que jamais tinha visitado: a Série B. E para quebrar este estigma, exorcizar o passado recente, o clássico Gre-Nal é visto como “batismo”. O primeiro confronto com um time de Série A com o colorado recolocado no mesmo status. Diante do Grêmio, o Internacional irá ter total ciência de onde está. Novamente contra um rival de igual grandeza, e longe do rótulo que se impôs durante todo último ano: ser um time de Série B. Não foi fácil abandonar essa mácula. O Inter penou na segunda divisão, encontrou adversários apenas fechados, teve dificuldades em jogar. Subiu, sem ser campeão, mas conseguiu isso com rodadas de antecedência. Um problema a menos, uma marca que precisa ser apagada. O início de 2018 mostrou-se promissor. O colorado manteve a base da equipe, um treinador que conhece o grupo e começou bem. É líder do Campeonato Gaúcho, classificado na Copa do Brasil, mas até agora encontrou apenas rivais de divisões e pesos inferiores. Nos enfrentamentos contra times de Série B, venceu o Juventude, mas perdeu para o Brasil de Pelotas. Não encarou nenhum rival de Série A ainda. Será neste domingo a primeira chance. Vale lembrar que no ano passado, o único Gre-Nal do ano acabou empatado. Mesmo inferiorizado pela condição que enfrentaria no ano, o colorado buscou a vantagem aberta pelo Grêmio e o duelo ficou no 2 a 2. Como o tricolor não avançou às finais do Gaucho, não houve outro duelo. E o Novo Hamburgo acabou campeão estadual batendo azuis nas semifinais e vermelhos na final. O “batismo” do Inter para apagar de vez a Série B ocorrerá neste domingo, às 17h (de Brasília), no Beira-Rio. O jogo encerra a primeira fase do Gaucho.