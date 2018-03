Fabiano é liberado pelo Palmeiras e assina com Inter até o fim do ano

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral direito Fabiano está prestes a ser confirmado como jogador do Internacional. O Palmeiras liberou o atleta para realizar exames médicos e assinar com o colorado por empréstimo até o fim do ano. A informação foi divulgada pela comunicação palmeirense. O vice de futebol do Internacional, Roberto Melo, irá conceder entrevista coletiva após o treinamento deste sábado para explicar a situação. É a segunda contratação do Inter nos últimos dias. Na sexta-feira o time gaúcho anunciou Rossi, com passagem pela Chapecoense e que estava no futebol chinês. Fabiano tem 26 anos e não estava sendo aproveitado no Palmeiras. Nesta temporada ele tem apenas um jogo, ao todo são 31 pelo Palmeiras cujo ápice foi quando marcou o gol do título brasileiro de 2016. No Inter, concorrerá por vaga com Dudu, Ruam e Claudio Winck. Do trio, dois foram contratados em janeiro deste ano, quando o time de Porto Alegre já demonstrava interesse em Fabiano.