Jovem decide, United bate Liverpool em clássico e abre vantagem no 2º lugar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United levou a melhor naquele que é considerado o maior clássico da Inglaterra. No Old Trafford, o time do técnico José Mourinho contou com dois gols do jovem atacante inglês Rashford, de 20 anos, para vencer o Liverpool por 2 a 1 na manhã deste sábado (10). Bailly, contra, descontou. Com o resultado, os donos da casa abrem vantagem na segunda colocação do Campeonato Inglês, com 65 pontos, cinco de vantagem para o arquirrival, que ainda pode ser ultrapassado pelo Tottenham (58) no complemento da rodada. O Manchester City lidera com 78 e segue em contagem regressiva para o título. O Manchester United volta a campo na próxima terça-feira, quando encara o Sevilla no Old Trafford, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida terminou 0 a 0. Já o Liverpool, que se classificou no torneio continental ao empatar com o Porto no meio desta semana, só joga no próximo sábado, contra o Watford, no Anfield Road, pela Premier League.