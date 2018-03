Governador abre as comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Paraná

Imagem da festa da Imigração de 2014 (foto: Ricardo Almeida/AN-PR)

O governador Beto Richa e o cônsul-geral do Japão em Curitiba, Hajime Kimura, abrem oficialmente nesta segunda-feira (12), em solenidade no Palácio Iguaçu, as comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Paraná. Na ocasião, os Correios lançarão selo comemorativo em alusão à data.

SERVIÇO

Abertura oficial das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Paraná

Data: segunda-feira, 12 de março

Horário: 10h

Local: Palácio Iguaçu – Salão Nobre (2º andar)

Praça Nossa Senhora da Salette, s/n – Centro Cívico – Curitiba.