Atlético poupa titulares no último jogo do Mineiro

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Nem o goleiro Victor está relacionado para o duelo deste domingo, com o Tombense, às 17h, no Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro. Na partida que encerra a primeira fase do Estadual, o Galo vai jogar com uma equipe reserva. Os titulares, por sua vez, folgam neste sábado e treinam amanhã, na Cidade do Galo. Como o Atlético já está classificado para as quartas de final do Mineiro, o técnico interino Thiago Larghi aproveita a oportunidade para ganhar alguns dias a mais de treinos, visando o confronto da quarta-feira, com o Figueirense, pela Copa do Brasil, também no Independência. Como o Galo venceu o jogo de ida por 1 a 0, o clube mineiro precisa de apenas um empate para seguir no torneio. A edição 2018 não tem mais o gol qualificado, aquele marcado como visitante, como critério de desempate. O provável Atlético para iniciar o jogo com o Tombense deve ter Cleiton, Samuel Xavier, Iago Maidanda, Bremer e Danilo; Arouca, Gustavo Blanco, Tomás Andrade, Marco Túlio e Luan; Carlos. O treino desse sábado, na Cidade do Galo, foi fechado para a imprensa. Com 15 pontos, o Galo joga por uma vitória simples para avançar de fase na terceira colocação do Mineiro, garantindo assim a vantagem de jogar em casa a partida única válida pelas quartas de final da competição. Os quatro melhores colocados vão atuar como mandantes na próxima etapa. Assim com o Atlético, o Tombense já está classificado e tem 15 pontos. O Galo, na pior das hipóteses, avança em sétimo lugar, desde que seja derrotado e conte com uma combinação de resultados desfavoráveis. A única certeza é que o clássico com o Cruzeiro não pode acontecer nas quartas de final, já que a equipe celeste garantiu o primeiro lugar e na próxima etapa enfrenta o oitavo colocado, que não pode ser o Atlético.