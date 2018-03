Primeiro sábado de Minhocão fechado para carros é de pouco movimento

MARIANA ZYLBERKAN SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trio de pinschers Preto, Hana e Simba corria solto pelo Minhocão neste sábado (10), enquanto, de longe, se ouvia os apitos de um agente de trânsito que tentava organizar o congestionamento nos arredores. No primeiro sábado após determinação da prefeitura em manter o elevado João Goulart fechado para os carros durante todo fim de semana, o cabeleireiro João Paulo de Souza, 30, comemorava o dia de passeio extra dos cachorros. "Podíamos vir apenas aos domingos, agora ficou melhor", disse, em meio a poucas pessoas que aproveitavam para correr, caminhar e pedalar. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a via será fechada às 21h30 de sexta-feira e será reaberta apenas às 6h30 de segunda. Antes, a medida valia apenas a partir das 15h de sábado até o início da manhã de segunda. De segunda a sexta, o trânsito de veículos não terá alteração, sendo interrompido entre as 21h30 e as 6h30, com exceção de feriados, quando o elevado permanecerá fechado. Essa é a primeira medida para a desativação gradativa do elevado João Goulart em meio ao processo para transformá-lo em parque. Nos próximos 60 dias, está prevista a redução no horário permitido ao tráfego de veículos nos dias de semana, passando para o período das 7h às 20h. O prefeito João Doria (PSDB), porém, vetou artigo que possibilitaria que o espaço passasse a funcionar, em curto prazo, como um parque de maneira permanente. Doria justificou que estudos técnicos da CET chegaram à conclusão de que a via não pode ser desativada até que "se proceda às melhorias no sistema viário a ser impactado em decorrência da desativação da via elevada em questão". Inaugurado em 1971, o Minhocão liga o centro à região de Perdizes (zona oeste). O fechamento diário, da meia-noite às 5h, começou em 1976 -para reduzir o barulho e os acidentes- e foi ampliado em 1989, quando também começou a ser fechado aos domingos. O bloqueio aos sábados, a partir das 15h, vigora desde 2015.