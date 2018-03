Curitiba deve ter calor de mais de 30ºC na semana que vem

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O começo de tarde é de tempo quente e abafado em todas as regiões do Paraná neste sábado (10). As temperaturas já passavam dos 30,0 °C em vários municípios das regiões Sudoeste, Oeste, Noroeste, Norte, Norte Pioneiro e inclusive na grande Curitiba. No fim a da manhã havia núcleos de chuvas moderadas com alguns raios nos municípios de Guarapuava, Pinhão e Inácio Martins. Em Curitiba, pouco depois das 14h45, fazia 27,8ºC e sol entre poucas nuvens.

Na semana que vem, as condições não se alteram. Deve fazer calor no Estado e, em Curitiba, as temperaturas máximas passam dos 30ºC na segunda (12) e quarta-feira (14). A possibilidade de chuva isolada retorna a partir de terça-feira na Capital (13).