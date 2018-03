Frente Nacional muda de nome para melhorar imagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Frente Nacional, maior partido da ultradireita francesa, iniciou neste sábado (10) um congresso em que deve mudar de nome na tentativa de romper com sua imagem antissemita e facilitar a negociação de futuras alianças. A mudança foi aprovada com estreita margem entre os 51 mil filiados ao partido. O novo nome deve ser anunciado por Marine Le Pen, 49, durante o congresso de Lille (norte da França) e levada a votação. Le Pen, que foi derrotada por Emmanuel Macron na eleição presidencial de 2017, mas obteve a marca histórica de 11 milhões de votos (34%) para o partido no segundo turno, deve se reeleger líder da legenda. Barrado do congresso, seu pai e cofundador da agremiação, Jean Marie Le Pen, 90, acusou a filha de trair a Frente Nacional ao mudar seu nome. O evento tem como convidado o ex-assessor de Donald Trump Steve Bannon, conhecido porta-voz da direita radical americana, que discursará.