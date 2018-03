Governador participa da abertura da terceira maior feira do Estado

(foto: Arnaldo Alves/AN-PR)

O governador Beto Richa participou na noite de sexta-feira (9) da abertura da Expobel 2018, terceira maior feira de agronegócios do Paraná e uma das dez mais importantes do Brasil, que acontece em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. O evento, que segue até o dia 18, é organizado, em conjunto, pela Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão (ACEFB), sociedade rural da região e prefeitura, com o apoio do Governo do Estado.

“É uma das mais expressivas feiras do Paraná, uma oportunidade de mostrar o que há de melhor na agricultura do Estado”, disse o governador. Richa reafirmou o compromisso do Estado com o setor agropecuário. “O Paraná dá um show em produção agrícola. É a base da nossa economia. Apoiamos de forma decisiva os produtores rurais, que geram riquezas e empregos aos paranaenses”, afirmou.

O prefeito de Francisco Beltrão, Cleber Fontana ressaltou que a Expobel é uma vitrine para os produtos e serviços da região. “A feira movimenta a economia local”, disse ele. Segundo ele, o Governo do Estado apoia o evento por meio de empresas públicas e secretarias estaduais.

De acordo com o presidente da ACEFB, a Expobel é um momento em que o agronegócio do Paraná mostra sua força. “Nossos pavilhões de animais estão completos”, afirmou. O presidente da Sociedade Rural do Sudoeste, Alberi Agnoletto, lembrou que o agronegócio sustenta a economia brasileira. “A nossa região é de pequenos produtores, que têm grande capacidade para a criação e animais com qualidade”, disse ele.

TRADICIONAIS – As feiras agropecuárias são tradicionais no Paraná. “Elas contribuem para alavancar a economia, fazendo girar o dinheiro”, disse o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. “Os produtos vendidos voltam ao comércio na forma de lucro e para as agroindústrias, em investimentos, beneficiando toda a sociedade”, afirmou.

INVESTIMENTOS – O governador Beto Richa também citou os investimentos feitos pelo Estado em Francisco Beltrão nos últimos anos. Entre eles, o repasse de R$ 30,6 milhões para o início das obras do Contorno Noroeste de Francisco Beltrão, uma antiga reivindicação da população. “Essa ligação de 5,2 quilômetros da PR-180 com a PR-483 vai tirar o tráfego de caminhões de dentro da cidade, dar mais segurança e tranquilidade aos moradores da região”, disse Richa.

Além do contorno, o Governo do Estado investiu R$ 46,6 milhões na instalação de um sistema de drenagem no rio Marrecas, que corta o município e que passa por constantes inundações, causando transtorno e prejuízo aos moradores. Também foi destinado R$ 1,7 milhão para a conclusão das obras do prédio do curso de Medicina do campus local da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). “São investimentos vigorosos, que melhoram a qualidade de via das pessoas”, afirmou. “Temos rande parceria com o Governo do Estado. Estamos recebendo grande investimento em infraestrutura, além de reforço na educação”, ressaltou o prefeito Fontana.

EXPOBEL - A expectativa é que a feira movimente por volta de R$ 80 milhões em negócios, além de gerar mais de 3 mil empregos temporários. São esperadas cerca de 300 mil pessoas em visita às exposições, seminários e shows oferecidos nos nove dias de evento. O Governo do Estado apoia a feira por meio de seus órgãos, a exemplo de Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, Emater, Sanepar, Copel e agência paranaense do BRDE. A Emater é a responsável pelo Pavilhão da Agricultura, palco de apresentações, com debates e mesa redondas sobre o setor paranaense de agronegócios.

PRESENÇAS – Também participaram da abertura da Expobel o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni; o secretário do Meio Ambiente, Antônio Carlos Bonetti; o deputado federal Assis do Couto; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, os deputados estaduais Paulo Litro e Wilmar Reichembach; o presidente do BRDE, Orlando Pessuti; o presidente do Instituto Emater, Rubens Niederheittmann, e o presidente do ITCG, Amílcar Cabral.