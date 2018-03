Trump discute Coreia do Norte em ligação com presidente da China

(foto: Reprodução/WhiteHouse/Site)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais neste sábado (10) para relatar uma conversa com líder chinês Xi Jinping. O tema da ligação foi o futuro encontro entre Trump e Kim Jong-un, ditador norte-coreano. A reunião foi anunciada pela Coreia do Sul nesta quinta-feira (8), e deve ocorrer até o fim de maio. "Eu e o presidente chinês Xi Jinping conversamos com profundidade sobre o encontro com Kim Jong-un, da Coreia do Norte. O presidente Xi me disse que aprova que os Estados Unidos estejam trabalhando para resolver o problema diplomaticamente, em vez de seguir a alternativa sinistra", afirmou Trump. "A China continua sendo útil!" A "alternativa sinistra" se refere à guerra nuclear. No ano passado, Kim realizou uma série de testes com mísseis balísticos e bombas atômicas e afirmou ter um botão nuclear ao alcance das mãos -ao que Trump, que costumava chamá-lo de "o homem do foguete", respondeu ter um botão "maior e mais poderoso". Ainda em sua conta no Twitter, neste sábado, Trump afirmou que conversou com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que é "muito entusiasta" pelas conversas com a Coreia do Norte. "Também discutimos uma abertura do Japão para um comércio muito melhor com os Estados Unidos. Atualmente, eles têm um déficit comercial de US$ 100 bilhões. Não é justo ou sustentável. Vai dar tudo certo!", afirmou o presidente dos Estados Unidos.