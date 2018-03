Corpo de mulher é encontrado no lago do parque Ibirapuera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde desta sexta (9) no lago do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Guardas-civis metropolitanos foram avisados sobre o corpo por um frequentador do parque por volta das 17h40. Ainda não identificada, a mulher, com idade estimada entre 25 e 30, foi encontrada vestida, segundo o boletim de ocorrência. Até o momento, não foi informado se o corpo apresentava sinais de violência. O caso foi registrado como morte suspeita no 36º Distrito Policial, na Vila Mariana. A delegada responsável pela investigação acompanhou a retirada do corpo, que foi encaminhado para exames no Instituto Médico Legal, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.