São José dos Pinhais vence e fica a uma vitória da semifinal no vôlei

(foto: Divulgação/CBV)

Na primeira partida da fase de quartas de final da Superliga B feminina de vôlei 2018, melhor para o São José dos Pinhais (PR). A equipe paranaense esteve na casa do adversário, no ginásio do Lavras Tênis Clube, e bateu o Lavras Vôlei (MG) por 3 sets a 2 (25/20, 23/25, 25/18, 24/26 e 14/16) na noite desta quinta-feira (08.03).

Na abertura da fase que elimina duas equipes, o time de São José dos Pinhais saiu na frente, dando um passo rumo a semifinal onde já estão outros dois times do estado do Paraná: Curitiba Carob House CMP e Vôlei Positivo Londrina. As duas equipes classificaram direto por terem as melhores campanhas da fase classificatória.

Nesta primeira etapa, o São José dos Pinhais terminou em terceiro lugar, enquanto o Lavras Vôlei foi o sexto.

O segundo jogo pelas quartas de final da Superliga B feminina 2018 será no sábado (10.03), quando o ADC Bradesco (SP) receberá o CEFA (RS), no ADE Bradesco, em Osasco (SP), a partir das 17h. Este é o confronto do quarto, CEFA, contra o quinto colocado na fase de classificação, Bradesco.

SUPERLIGA B FEMININA 2018

QUARTAS DE FINAL

1ª RODADA

08.03 (QUINTA-FEIRA) – Lavras Vôlei (MG) 2 x 3 São José dos Pinhais (PR), às 20h, no ginásio do Lavras Tênis Clube, em Lavras (MG) (20/25, 25/23, 18/25, 26/24 e 14/16)

10.03 (SÁBADO) – ADC Bradesco (SP) x CEFA (RS), às 17h, no ADE Bradesco, em Osasco (SP)

2ª RODADA

16.03 (SEXTA-FEIRA) – São José Pinhais (PR) x Lavras Vôlei (MG), às 20h, no ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais (PR)

17.03 (SÁBADO) – CEFA (RS) x ADC Bradesco (SP), às 20h, no Jatyr Francisco Foresti, em Marau (RS)