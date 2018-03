Após dois jogos, lateral Romário é emprestado pelo Santos ao Ceará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ser utilizado pelo técnico Jair Ventura em apenas duas partidas do Campeonato Paulista, o lateral-esquerdo Romário foi emprestado pelo Santos ao Ceará. Contratado no fim do ano passado por cinco temporadas, o jogador de 25 anos havia sido destaque na última edição da Série B do Brasileirão justamente pelo time nordestino, que agora o recebe de volta até 31 de dezembro de 2018. O acordo foi anunciado pelo clube nas redes sociais. "O lateral-esquerdo Romário assinou contrato de empréstimo com o Ceará até o final de 2018. Desejamos sorte ao nosso atleta no clube cearense", postou o Santos em sua conta no Twitter. Sem Romário, o Santos conta com o recém-contratado Dodô e o jovem Caju como opções para a lateral esquerda - além deles, o meia Jean Mota e o atacante Copete já jogaram improvisados na posição em algumas ocasiões ao longo da temporada.