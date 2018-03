Wagner vence sexta prova do anjo do 'BBB18'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um quiz de memória fotográfica, na tarde deste sábado (10), Wagner venceu a prova e se tornou o sexto anjo do “BBB18”". Agora, o artista visual tem o direito de imunizar um dos colegas de confinamento na próxima formação de paredão, que acontece no domingo (11). Em seguida, o anjo da semana decidiu os participantes que iriam receber o castigo do monstro. Ayrton e Patrícia foram os escolhidos. Os dois brothers terão que se fantasiar de fantasmas e deixar o “BBB” mal assombrado. Ao sinal sonoro, os castigados devem representar dois fantasma na casa. Antes de começar a prova, o apresentador Tiago Leifert alertou os participantes. "Prestem atenção quando eu falo, qualquer dia desses vocês vão pegar uma eliminação por bobagem por desrespeitarem as regras", avisou. Ficaram de fora da competição: Jéssica e Paula, por serem as líderes da semana e Ana Clara, pois Ayrton representava a família Lima. Entretanto, Leifert avisou que a personal pode receber o colar do anjo, já que somente a mineira está imune na votação. PROVA A sexta prova do anjo precisou utilizar a memória fotográfica dos brothers em um quiz sobre o brechó do "BBB". Em uma área montada pela produção, havia dezenas de produtos e, após os confinados observarem, Tiago Leifert fez perguntas sobre os objetos. Quem fizessem três pontos primeiro, seria o anjo da semana. Em caso de empate, a competição seguiria no mata-mata. PROVA DO LÍDER A dupla Jéssica e Paula venceu Ayrton e Breno em uma prova de resistência, que se estendeu por mais de 14 horas até esta sexta-feira (09). O time feminino se tornou o sétimo líder do "BBB18". Entretanto, as duas ainda não estão imunes ao paredão. Durante o programa ao vivo, Tiago Leifert deixou as líderes da semana em uma situação delicada. O apresentador deu os parabéns pela vitória e pediu para que as duas escolhessem entre a imunidade ou um prêmio de R$10mil. Depois de pensarem um pouco, Paula ficou com a imunidade, enquanto a personal trainer optou pelo dinheiro.