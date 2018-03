Torcedor troca ofensas com Durant e é expulso de jogo da NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem que acompanhava o duelo entre Trail Blazers e Golden State Warriors, no ginásio Moda Center, em Portland, foi retirado das arquibancadas, após discutir com o astro Kevin Durant, durante a partida, na última sexta (9). O jogador e o torcedor começaram a trocar ofensas na metade do segundo quarto, quando a bola saiu pela lateral. O desentendimento foi registrado em um vídeo. Nas imagens, é possível ver o homem, que ainda não foi identificado, dirigir-se ao jogador em quadra. Ambos aparentaram estar irritados. A segurança da partida então interveio e retirou o torcedor da plateia. Mesmo permanecendo no ginásio, Durant também não ficou bem com a situação. O Golden State Warriors perdeu dos Blazers por 108 a 125.