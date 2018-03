Em recuperação no RJ, Neymar almoça com B. Marquezine

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar está em processo de recuperação de uma cirurgia em sua mansão em Mangaratiba (RJ) e recebeu uma visita para lá de especial neste sábado (10). Bruna Marquezine aproveitou uma pausinha nas gravações de "Deus Salve o Rei" e aproveitou para almoçar com o namorado. O registro foi feito pelo jogador na função Stories do seu Intagram, que escreveu: "Matando a saudade". Antes, Bruna já tinha mostrado nas suas redes algumas imagens de um voo de helicóptero sobre o Rio de Janeiro, o que deu pistas sobre o destino do fim de semana. Neymar deve permanecer por algumas semanas em Mangaratiba enquanto se recupera de uma cirurgia após uma lesão no dedinho do pé direito. Bruna já havia acompanhado o amado, que mora em Paris, após a cirurgia em Belo Horizonte.