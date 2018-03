Marina Ruy Barbosa surge gigante nas ruas de Londres

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marina Ruy Barbosa chamou atenção de parte dos seus 23,5 milhões de seguidores do Instagram ao postar uma foto inusitada neste sábado (10). No clique, ela aparece sentada no meio de uma rua de Londres. Mas o que chama mais a atenção são as proporções da foto. Marina está gigante. A imagem faz parte de uma campanha de moda para a marca Colcci que ela fotografou na capital inglesa ao lado de Cauã Reymond. Com o tema Sonhadores Urbanos, os cliques para lá de inusitados são do fotógrafo italiano Giampaolo Sgura, que Marina fez questão de creditar junto com os outros responsáveis pelo trabalho. Nos comentários, muitos elogios como "deusa", "maravilhosa" e "Monalisa moderna", mas também algumas brincadeiras como "Tá tipo King Kong", "nossa, como você cresceu Marina" e "lá vem meme."