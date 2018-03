Willian comemora boa fase e mira classificação contra Barcelona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Willian comemorou mais uma boa atuação após a vitória por 2 a 1 do Chelsea sobre o Crystal Palace neste sábado (10). Ao abrir o placar em Stamford Bridge, o brasileiro chegou a 13 gols na temporada, sendo cinco nos últimos cinco jogos, melhor marca de sua carreira. "Fico feliz. A cada temporada eu venho conseguindo números melhores, melhorando a minha performance e jogando cada vez melhor. Estou feliz pelo que venho fazendo, mas mais feliz pelo resultado e pelo gol", afirmou o jogador em entrevista à "ESPN Brasil". O gol foi só um detalhe na atuação de Willian neste sábado. O brasileiro ainda participou da jogada do segundo gol com belo corta-luz, criou outras oportunidades e infernizou a defesa do Crystal Palace com dribles e velocidade. A atuação empolgou até o Twitter oficial do Chelsea, que disse que ele estava "on fire". Quem também gostou do desempenho do brasileiro foi Paul Parker, ex-jogador de Manchester United, Queens Park Rangers e do próprio Chelsea, que participou da transmissão da "BBC Radio London". "Amo ver Hazard jogando, a forma como ele controla a bola. Mas tenho que dizer que gosto mais de ver Willian. Ele é um artista", afirmou. A boa fase do meia se torna uma arma do Chelsea para o grande desafio da temporada. Na próxima quarta-feira, a equipe londrina enfrenta o Barcelona, no Camp Nou, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na ida, em Stamford Bridge, Willian deixou o dele, mas os catalães arrancaram o empate por 1 a 1. "Vai ser difícil, sem dúvida, como foi aqui", disse o brasileiro sobre o embate. "Lá o campo é maior, o Barcelona vai estar em casa e tentar ir para cima. Espero um jogo como o daqui e temos a chance de fazer uma grande partida. Vamos respeitá-los, mas com a bola temos que jogar, propor nosso jogo. Temos qualidade para irmos em busca da classificação", concluiu.