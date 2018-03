Semana do Cérebro terá atividades em bares e espaços públicos de Curitiba

(foto: Reprodução/UFPR)

Um grupo de estudantes da área de Neurociência da UFPR, da graduação e da pós-graduação, preparou uma programação especial para envolver a população de Curitiba na VII Semana Nacional do Cérebro, que acontece de 14 a 17 de março. Entre as atividades previstas estão um bate-papo com pesquisadores sobre neurociência num bar da cidade, uma intervenção na Praça Santos Andrade e uma sessão de exercícios no Parque Barigui.

A Semana Nacional do Cérebro acontece em várias cidades brasileiras, com o objetivo de popularizar os conhecimentos científicos sobre o cérebro, com implicações práticas para a vida cotidiana. A iniciativa é da Sociedade brasileira de Neurociência e Comportamento (SBNeC), em sintonia com as ações promovidas pela Dana Alliance for Brain Initiatives

“Em Curitiba, pensamos numa programação dinâmica, capaz de promover interação entre os participantes”, explica o estudante Álvaro Henrique Bernardo de Lima Silva, que participa da organização do evento.

Dúvidas sobre o funcionamento do cérebro, Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, abuso de drogas, sono, memória e aprendizagem poderão ser sanadas diretamente com quem pesquisa sobre o tema todos os dias. “A gente vive um momento difícil no pais, com a desvalorização da ciência e da educação, que são as melhores ferramentas para buscar o conhecimento. Trazer tudo isso para a comunidade é fundamental”, afirma Álvaro.



Confira a programação completa da VII Semana Nacional do Cérebro em Curitiba:

14 de março – quarta-feira

20 horas – bate-papo sobre neurociência com professores e pesquisadores da UFPRLocal: Drakkar Beer e Food – Rua Chile, 2067 - Rebouças

15 de março – quinta-feira

15h30 às 18h30 – intervenção na Praça Santos Andrade, em frente ao prédio histórico da UFPR. A população poderá conhecer como a pesquisa na UFPR contribui para o avanço da neurociência.

16 de março – sexta-feira

15 às 19 horas – Neurocafé – uma tarde com um blend diferenteLocal: Rua Coronel Dulcídio, 1822 - Água Verde

17 de março – sábado

Das 9 horas ao meio-diaEncerramento da Semana no Parque Barigui – venha descobrir como o exercício físico é bom para o seu cérebro.