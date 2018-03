Rompimento afeta distribuição de água em Araucária neste sábado

(foto: Ike/Sanepar)

A Sanepar informa que identificou neste sábado (10/3) um problema eletromecânico no sistema de abastecimento de Araucária e também um rompimento na adutora Passaúna-Araucária.

Ambos os conserto estão sendo realizado, mas pode haver redução na distribuição de água para os bairros Botiatuva, Boqueirão, Cachoeira, Campo Redondo, Capela Velha, Centro, Costeira, Dona Victoria, Estação, Fazenda Velha, Iguaçu, Jardim Plínio, Laranjeiras, Palmital, Passaúna, Sabiá e Vila Nova.

A normalização do abastecimento está prevista para a manhã de domingo (11/3).

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.