Pedalada altera trânsito no Centro Cívico a partir de 9 horas de domingo

(foto: Guilherem Dalla Barba/SMELJ/Arquivo)

A segunda edição da Virada Esportiva, que teve início na sexta-feira (9), com diversas atividades pela cidade. Neste domingo (11/3) o evento Pedala vai causar bloqueios parciais. A largada do evento, na Rua Ernani Santiago de Oliveira, entre Cândido de Abreu e Papa João XXIII, no Centro Cívico, está prevista para 9h, com término às 12h. Durante o percurso agentes de trânsito vão orientar motoristas e ciclistas.

O percurso de 34 quilômetros vai passar pela Praça Nossa Senhora de Salete e pelas vias Cândido Abreu, Alameda Augusto Stellfeld, Desembargador Motta, Visconde Guarapuava (pista da direita), Cândido Xavier, Castro Alves, Guararapes, Francisco Frischmann, Isaac Guelmann, Antônio Gasparin, Leon Nícolas, André Ferreira Barbosa, Francisco Raitani, Irmãs Paulinas, Brasília, Eduardo Carlos Pereira, Guilherme Pugsley, Saint Hilaire, Silva Jardim (pista da esquerda), Mariano Torres, Luiz Leão, Heitor Stockler de França, Cândido Abreu, Inácio Lustosa, Padre Agostinho, General Mário Tourinho, Rodovia do Café e por fim no Parque Barigui.