Brasil chega a final inédita em etapa da Copa do Mundo de tênis de mesa

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vencer por 4 a 0 o chinês Lin Gaoyuan (parciais de 11/8, 11/9, 11/3 e 11/6), 4º do ranking mundial, neste sábado (10), o brasileiro Hugo Calderano conseguiu um resultado histórico para o tênis de mesa brasileiro ao se classificar para a final do Aberto do Qatar, uma das principais competições da temporada. O torneio faz parte da etapa Platinum do Circuito Mundial, que equivale ao Grand Slam do tênis. Esta é apenas a segunda vez na história em que o Brasil terá representante na final de um torneio deste nível, a primeira em modalidade individual.

Em 2015, também no Qatar, o próprio Calderano ficou com a prata no torneio de duplas, ao lado de Gustavo Tsuboi. Na final, Calderano enfrentará o chinês Fan Zhendong, medalha de prata no campeonato mundial de 2017 e ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2014, ocasião em que Calderano ficou com o bronze. Os dois já se enfrentaram este ano pela semifinal do Aberto da Hungria, com vitória do chinês por 4 sets a 1. Calderano acabou ficando com o bronze e Zhendong levou a medalha de ouro no torneio.

Atualmente o 15º do ranking mundial, a melhor posição alcançada por um latino-americano na modalidade, Calderano já havia conseguido um resultado importante para o tênis de mesa brasileiro nesta quinta-feira (8) ao derrotar nas oitavas de final o número um do mundo, o alemão Timo Boll, por 4 sets a 1. No sábado, Calderano passou sem dificuldades pelo japonês Tomokazu Harimoto, 12º do ranking, por um placar de 4 a 0, pelas quartas de final do torneio.