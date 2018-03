Vasco vence Madureira e fica próximo de vaga nas semifinais da Taça Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco deu um grande passo para as semifinais da Taça Rio ao vencer o Madureira por 3 a 1, neste sábado (10), no estádio de Moça Bonita (RJ). Caso a Cabofriense perca para a Portuguesa neste domingo, o Cruzmaltino já garantirá um avanço de fase. O resultado também foi importante na pontuação geral que dá direito a uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Em caso de derrota e com uma combinação de resultados, o Vasco poderia ser obrigado a ser campeão da Taça Rio para se classificar. A equipe de São Januário volta a campo nesta terça-feira (13), o Vasco faz sua estreia na fase de grupos da Libertadores contra a Universidad de Chile (CHI). Os outros integrantes da chave são Cruzeiro e Racing (ARG). Os argentinos venceram os brasileiros por 4 a 2. JOGO Aos 12 minutos do primeiro tempo, Paulinho levantou na área, a bola desviou na zaga e Evander pegou de primeira. O goleiro Jonathan fez ótima defesa. Três minutos depois, Jonathan se tornaria vilão ao tentar espalmar um forte chute do mesmo Evander e a bola passar entre suas mãos, abrindo o placar para o Vasco. Aos 32, Andrés Rios disputou uma bola na área com Edmário e o zagueiro meteu o braço na bola. Pênalti que o próprio argentino cobrou e converteu. No segundo tempo, Rafinha soltou uma bomba que explodiu no travessão do goleiro Gabriel Félix, aos 4 minutos do da segunda parte da partida. 30 segundos após o lance, Rezende cruzou da esquerda e Igor Catatau escorou para diminuir para o Madureira. Em tarde para se esquecer, Edmário falhou de novo ao tentar sair jogando e perder a bola para Andrey. O jovem rolou para Rildo, que tava tranquilidade para finalizar e ampliar o placar. MADUREIRA Jonathan; Henrique, João Carlos, Edmário (Thiago Medeiros) e Ramon; Rezende, William e Luciano Naninho (Julio Cesar); Rafinha, João Carlos Ferreira e Igor Catatau T.: Gilberto Coroa VASCO Gabriel Félix, Rafael Galhardo (Luiz Gustavo), Werley, Ricardo e Fabrício; Desábato, Andrey, Evander e Paulo; Rildo (Caio Monteiro) e Andrés Rios (Paulo Victor) T.: Zé Ricardo Árbitro: Maurício Machado Coelho Júnior Auxiliares: Wagner de Almeida Santos e Jackson Lourenço Massarra dos Santos Cartões amarelos: William (MAD); Andrés Rios (VAS) Cartões vermelhos: Nenhum Gols: Evander, aos 15 minutos do primeiro tempo (VAS); Andrés Rios, aos 32 minutos do primeiro tempo (VAS); Igor Catatau, aos 5 minutos do segundo tempo (MAD); Rildo, aos 9 minutos do segundo tempo (VAS)