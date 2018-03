Vereadores de Curitiba votam projetos que criam o Julho Azul e o Abril Verde

(foto: Chico Camargo/CMC)

Sete projetos em primeiro turno serão votados pela Câmara de Curitiba na próxima semana. Na segunda-feira (12), o destaque é a instituição do “Julho Azul”; e na terça (13), o Dia “Abril Verde”. Na pauta, ainda há três declarações de utilidades públicas e duas denominações de logradouros públicos. As sessões plenárias acontecem, regimentalmente, a partir de 9 horas e são transmitidas, ao vivo, pelo YouTube do Legislativo.

De iniciativa de Thiago Ferro (PSDB), a proposta de lei que institui a campanha Julho Azul é para prevenção ao tráfico de pessoas (005.00267.2017). O projeto, que será votado em primeiro turno, prevê que o poder público realize ações preventivas para “sensibilizar o despertar para a solidariedade com as vítimas e estimular a adesão de toda a sociedade no compromisso de discussão a respeito do tema”.



De acordo com o autor, o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas é 30 de julho, data instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que criou a campanha Coração Azul. “O Coração Azul é uma iniciativa de conscientização para lutar contra o tráfico de pessoas e seu impacto na sociedade. Representa a tristeza das vítimas do tráfico e a insensibilidade daqueles que compram e vendem outros seres humanos”, ressaltou Ferro, na justificativa da matéria.

Segundo dados da ONU, mais de 2 milhões de pessoas são vítimas de tráfico humano a cada ano. O relatório de 2016 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), agência da ONU criada em 1997, aponta que um terço das vítimas de tráfico humano são crianças. Na África, na América Central e no Caribe, essa população corresponde a até 64% das vítimas. Em todo o mundo, 71% das traficadas são mulheres. Na América do Sul, mais de metade (57%) dos recrutados ocorrem para a exploração sexual.

Abril Verde

A instituição do Dia Municipal “Abril Verde” no calendário de Curitiba, proposta por Cacá Pereira (PSDC), é o destaque do plenário na terça-feira. O substitutivo (031.00009.2017) à proposta original (005.00064.2017) determina que a data – apresentada para promover a conscientização à prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais – será comemorada, anualmente, em 28 de abril, “Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho”.

Segundo o vereador, o objetivo maior é reduzir os acidentes de trabalho e os agravos à saúde do trabalhador, e provocar e mobilizar o envolvimento de órgãos de governos, empresas, sociedade civil organizada e população em geral, para prevenir e alertar sobre os problemas que ocorrem no mundo do trabalho e em decorrência do mesmo. Cacá Pereira explicou, ainda, que a data já é regulamentada no Brasil como “Dia Nacional”, pela lei federal 11.121/2015.