Ponte busca vitória contra a Ferroviária para não ser rebaixada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta precisa de apenas um empate para não ser rebaixado para a Séria A2 do Campeonato Paulista. A equipe de Campinas vai enfrentar a Ferroviária neste domingo (11), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli. Se perder, a Ponte terá o seu segundo rebaixamento seguido, já que caiu no Campeonato Brasileiro no ano passado. Com a dispensa do técnico Eduardo Baptista, o auxiliar João Brigatti vai comandar a equipe de Campinas, além do jogo contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil. Ourinho, Felipe Saraiva e Felippe Cardoso devem jogar na última rodada do Paulista. O time da Ferroviária, que escapou do rebaixamento na rodada passada contra o Bragantino, vai cumprir apenas tabela. O time do técnico PC de Oliveira vai ser praticamente o mesmo do empate sem gols com o Bragantino. A única mudança, até o momento, é a entrada de Elton na vaga do volante Bruno Silva, que foi vendido para o Vasco da Gama. Mirassol e Linense disputam permanência na Séria A do Campeonato Paulista SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre o Mirassol e Linense neste domingo (11), às 17h, vai definir quem vai ser rebaixado no Campeonato Paulista. O confronto que ficou para a rodada final da primeira fase vai ser disputado no estádio José Maria de Campos Maia. Quarto colocado do Grupo D, a equipe de Mirassol, que atualmente tem 11 pontos, precisa ao menos de um empate. Já o Linense tem situação mais complicada. Na lanterna do Grupo A, com 9 pontos, precisa vencer para não ser rebaixado no Paulista. O técnico Moisés Egert vai usar o que tem de melhor no Mirassol no jogo contra o Linense, e ainda conta com a volta do meio-campista Rodolfo, recuperado de uma contusão, e do atacante André, que cumpriu suspensão por cartão amarelo. O Linense tem vai entrar com um desfalque, o lateral-direito Reginaldo está suspenso e o técnico Márcio Fernandes deve colocar Lucas Newiton no lugar. Santo André precisa golear e depende de outros resultados para não cair SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em situação complicada, o Santo André precisa golear e torcer para a derrota da Ponte Preta diante a Ferroviária para não ser rebaixado para a Séria A2. O time do técnico Sérgio Soares, que está na lanterna do Grupo B, vai enfrentar o Novorizontino, neste domingo (11), às 17h. O Santo André depende de uma derrota da Ponte Preta, que tem 11 pontos e menos dois gols de saldo. O time do ABC tem oito pontos e menos seis gols de saldo. Para garantir a permanência na elite, tem que golear e ainda torcer contra equipe de Campinas diante a Ferroviária. O Novorizontino já está classificado no grupo C, com 17 pontos. A partida entre Santo André e Novorizontino vai acontecer no estádio Bruno José Daniel. Bragantino busca vitória sobre o São Caetano, que já está na próxima fase do campeonato SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bragantino precisa vencer o São Caetano e torcer para a derrota do Ituano para seguir para a próxima fase do Paulistão. O jogo entre a equipe de Bragança Paulista e do ABC paulista vai ser disputado no estádio Nabi Abi Chedid, neste domingo (11), às 17h. Garantido na próxima fase do Campeonato Paulista, o São Caetano, que está empatado com o São Paulo no Grupo B, com 14 pontos, quer vencer para fechar a primeira fase na liderança do grupo, mas só se o clube do Morumbi perder para o Red Bull Brasil. Já o Bragantino, que tem 16 pontos no Grupo A, um a menos do que o Ituano, precisa vencer e torcer contra o Ituano, que enfrenta o Palmeiras no Novelli Júnior. O Bragantino conseguiu uma boa sequência, como as vitórias em cima de Ponte Preta, fora de casa, e do Novorizontino, em Bragança Paulista, e está a cinco jogos sem perder. Sem o lateral esquerdo Fabiano, que está suspenso, o técnico Marcelo Veiga deve apostar na entrada de Danilo Bueno, no meio campo. O atacante Matheus Peixoto e o lateral Diego Macedo dependem de avaliações médicas. Já pelo São Caetano, o técnico Pintado pode colocar Léo Pereira na linha defensiva e Esley e Nonato disputam o meio campo.