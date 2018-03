Com golaço de letra de Coutinho, Barcelona derrota Málaga por 2 a 0

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu com facilidade o Málaga fora de casa, neste sábado (10), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, com placar de 2 a 0. O resultado manteve a sequência de invencibilidade da equipe catalã, que já dura 35 jogos na temporada e 28 no torneio nacional. Sem Messi, liberado do confronto para acompanhar o nascimento do terceiro filho, o time contou com o brasileiro Philippe Coutinho, autor de um belo gol de letra na etapa inicial, para garantir a vitória. O próximo compromisso do Barcelona é contra o Chelsea, no Camp Nou, na quarta-feira (14), na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O primeiro confronto entre as duas equipes terminou empatado em 1 a 1. Pelo Espanhol, o time catalão recebe o Athletic de Bilbao no domingo (18). Já o Málaga visita o Celta, também no domingo (18), pelo torneio nacional.