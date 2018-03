Com dois gols contra o Betis, Cristiano Ronaldo supera Messi na temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo ultrapassou a marca de gols de Messi na temporada 2017/18. O português marcou dois na vitória do Real Madrid sobre o Betis, neste sábado (10), pelo Campeonato Espanhol, chegou a 33 gold -contra 32 do argentino- e deixou o rival para trás no quesito. Messi não entrou em campo contra o Málaga neste sábado devido ao nascimento de Ciro, seu terceiro filho. O craque argentino publicou uma foto vendo a partida da maternidade, junto com seu filho mais velho. Apesar do mau começo no Espanhol, que permitiu ao Barcelona a disparar na ponta da tabela, o Real Madrid contou com o protagonismo de seu artilheiro para se reerguer nas últimas semanas. Cristiano, que sonha em ganhar mais uma Bola de Ouro, comandou o time na classificação diante do Paris Saint-Germain, tendo marcado 17 de seus 32 gols em 2018. Foram oito gols do português nas últimas quatro partidas que disputou. Na Liga dos Campeões, em que o Real Madrid busca o tricampeonato, Cristiano é o artilheiro com 12 gols, contra quatro de Messi. Na última semana, contra o PSG, o camisa 7 igualou a marca de Ruud van Nistelrooy ao marcar em nove partidas consecutivas no torneio europeu.