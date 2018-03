Juliana Paes revela que manda nudes e que sai sem calcinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Juliana Paes fez revelações surpreendentes em entrevista para Matheus Mazzafera no programa "Hotel Mazzafera", no Youtube. Entre as revelações, a atriz afirmou que gostar de mandar nudes e que muitas vezes precisa sair sem calcinha. Uma das preocupações de Juliana Paes com os nudes é ter o celular roubado. "Claro que eu mando, mas aqueles nudes bonitinhos, sempre pensado que o celular pode ser roubado. Não pode ser muito hardcore. Infelizmente a gente tem essa preocupação", disse. Já sobre sair sem calcinha, a atriz afirmou que muitas roupas que usa hoje em dia impedem o uso da peça. "Tudo tem um recorte aqui, um recorte ali", disse Juliana. "Com esse corpo, amor, eu iria sair sem vestido", rebateu Mazzafera. Juliana Paes também revelou que já mexeu no telefone do maridão, o empresário Carlos Eduardo Baptista. "Uma vez só", garantiu.