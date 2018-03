Torcedores invadem gramado em jogos na França e Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rodada do futebol europeu teve casos de confusão entre torcedores revoltados e clubes em má fase neste sábado (10). Após o árbitro encerrar a partida entre Lille e Montpellier, torcedores do time anfitrião invadiram o gramado do Estádio Pierre Mauroy para cobrar satisfações da equipe após o empate em 1 a 1. Revoltados com o resultado, que deixa o Lille na penúltima colocação do Campeonato Francês, a torcida organizada deixou a arquibancada e saiu correndo em direção ao gramado para tentar agredir e xingar a comissão técnica e jogadores. Alguns atletas procuraram conversar ou até revidar as agressões sofridas, mas foram encaminhados rapidamente ao túnel que leva ao vestiário pelos seguranças do clube. Logo depois, os seguranças fizeram um cordão que impediu os torcedores de invadirem também o vestiário. Revoltados, eles entoaram cantos hostis aos atletas, segundo o jornal L'Equipe. "Se descermos, vamos derrubá-los." Outra confusão aconteceu na Inglaterra, com torcedores do West Ham que invadiram o Estádio Olímpico de Londres e brigaram com jogadores e stewards após a derrota da equipe por 3 a 0 em partida contra o Burnley, pelo Campeonato Inglês. As cenas de terror tiveram início após o primeiro gol do Burnley, marcado aos 20 minutos do segundo tempo. O primeiro invasor foi seguro pelo jogador do West Ham Mark Noble, e logo a segurança retirou-o do campo. O gesto desencadeou outras invasões, e um dos torcedores chegou a retirar e levantar a bandeira do escanteio no meio do gramado. Momentos depois, controladas as invasões, o Burnley fez o segundo, e a ira se virou contra David Gold e David Sullivan, que são administradores do West Ham e viam o jogo nas arquibancadas. Stewards protegeram os dirigentes, que se retiraram do estádio em seguida.