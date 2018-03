Após entrada violenta, meia do Málaga pede desculpas a Jordi Alba

SÃO PAULO, PS (UOL/FOLHAPRESS) - Se a missão de vencer o líder Barcelona já era difícil para o lanterna Málaga, tudo ficou ainda mais complicado quando Samu García acertou Jordi Alba, violentamente, aos 29 minutos do primeiro tempo, e acabou expulso da partida deste sábado (10), válida pelo Campeonato Espanhol. Pouco depois da derrota para o Barça, o meia se pronunciou, nas redes sociais, pedindo desculpas e demonstrando certo abatimento. "Quero pedir desculpas aos fãs, aos meus companheiros de equipe e a Jordi Alba... minha intenção em todo momento era a de acertar a bola. Eu nunca fui um jogador maldoso, violento. Fico triste pela situação da equipe [última colocada, com 13 pontos]", escreveu o camisa 21. Depois da expulsão de Samu, realmente as coisas ficaram ainda mais fáceis aos atuais líderes da La Liga, agora com 72 pontos ganhos. A equipe de Ernesto Valverde, a partir da superioridade numérica, relaxou e apenas administrou a vantagem de 2 a 0, já construída naquele momento. O segundo tento, brasileiro, veio após um lindo toque de letra de Philippe Coutinho para o fundo das redes. Antes, Luis Suárez tinha aberto o placar com uma cabeçada precisa. Esperando ainda a finalização da 28ª rodada, o Barcelona volta a campo no próximo domingo (18) pela competição nacional por pontos corridos. Atuando diante de seu torcedor, os catalães enfrentam o Athletic Bilbao às 12h15 (horário de Brasília). Já o Málaga, último colocado, visita o Celta no mesmo dia, mas às 8h.