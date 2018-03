Fla perde para Macaé e desperdiça vaga antecipada às semifinais da Taça Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Atuando com um time recheado de reservas, o Flamengo foi derrotado pelo Macaé, pelo placar de 1 a 0, neste sábado (10), na casa do adversário, e desperdiçou a oportunidade de se classificar antecipadamente para as semifinais da Taça Rio. O gol macaense foi marcado por Lepu, no segundo tempo. O Flamengo agora volta todas as suas atenções para o compromisso da próxima quarta-feira, quando enfrenta o Emelec, em Guaiaquil (EQU), pela segunda rodada da Copa Libertadores. Na estreia, o time do técnico Paulo César Carpegiani ficou apenas no empate em 1 a 1 com o River Plate (ARG) em jogo de portões fechados no estádio Nilton Santos. JOGO O Flamengo começou com tudo a partida e, logo aos três minutos, Vinicius Júnior arriscou de fora da área, mas a bola carimbou na zaga. Na sobra, Geuvânio levantou na área e Léo Duarte cabeceou rente à trave. Aos 16 minutos, Willian Arão fez bom desarme no meio de campo e lançou Vinicius Júnior. O jovem atacante arrancou em direção a área e deu um toque de cobertura no goleiro, mas a bola saiu pela linha de fundo. E só dava Flamengo no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Geuvânio cruzou da direita, o goleiro Luis Cetín cortou parcialmente e Vinicius Júnior, no rebote, chutou na trave. Aos 19 minutos do segundo tempo, Pipico fez belo passe em profundidade e deixou Lepu na cara do gol. O meia teve tranquilidade para chutar no canto de Diego Alves e abrir o placar. MACAÉ Luis Cetin, Marcelo, Admilton, Igor João e Luis Felipe (Lucas Gabriel); Vladimir, Charles, Julio Cesar e Lepu; Edinho (Matheus Barcelos) e Pipico T.: Josué Teixeira FLAMENGO Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Thuler e Trauco; Jonas (Cuéllar), Willian Arão e Lucas Paquetá (Pepê); Guevânio, Felipe Vizeu e Vinicius Júnior T.: Carpegiani Árbitro: Rafael Martins de Sá Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Márcio Moreira de Queiroz Cartões amarelos: Luis Felipe (MAC); Lucas Paquetá (FLA) Cartões vermelhos: Léo Duarte (FLA) Gols: Lepu, aos 19 minutos do segundo tempo (MAC)