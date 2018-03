Anavitória fará show na festa do BBB 18 deste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O duo Anavitória se apresentará na festa do BBB 18 deste sábado (10), cujo tema será o Havaí. O show terá um clima intimista: as jovens do Tocantins vão cantar no deck da piscina suas músicas, que mesclam o folk e o pop. Pranchas de surf, referências ao povo Maori e temas florais com hibiscos vão ornar a decoração do luau. Para matar a fome, os brothers poderão comer wraps e pokes, prato havaiano parecido com o ceviche. Zeca Pagodinho, Naiara Azevedo, MC Marcinho e o DJ Alok foram alguns dos artistas que se apresentaram nas festas da 18ª edição do programa, que vai ao ar após a novela "O Outro Lado do Paraíso".