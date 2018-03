Técnico do Paraná rasga elogios a jogador de 18 anos

Micale: volante no estilo Paulinho, Elias e Ramires (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Paraná Clube, Rogério Micale, rasgou elogios ao volante Jhonny Lucas, 18 anos, promovido das categorias de base do clube e um dos destaques na vitória desse sábado, sobre o Cascavel. “É um jogador que tem a cabeça no lugar, sabe que está no início. Tem enorme potencial. Muitas coisas boas podem acontecer na vida desse jovem. Conheço três jogadores de nível mundial. E esse menino tem essas caraterísticas. Tem um futuro brilhante. Eu vi, acompanhei. Não quero esse tipo de comparação, mas vou falar os nomes: Paulinho, Ramires e Elias. Estou falando de caraterísticas”, declarou o treinador.

A comparação de Micale é com o estilo de jogo de Paulinho (Barcelona e seleção brasileira), Elias (ex-Corinthians e Flamengo) e Ramires (ex-Chelsea e Cruzeiro). “Ele (Jhonny Lucas) é um volante que pisa muito na área. Rompe linhas e pisa na área. O encurtamento do jogo na fase defensiva que ele faz é muito importante. Vejo muito potencial nele”, disse o técnico.

O treinador também destacou a evolução do time. “Foi uma semana apenas de trabalho, uma semana para implantar conceitos. Foram três jogos em seis dias, com viagem e tudo. Mas a equipe respondeu bem. E essa vitória afasta qualquer possibilidade de rebaixamento”, destacou.

Micale ainda defendeu seu estilo de jogo, baseado em postura avançada e posse de bola. “A hora que apertar (na defesa) você tem que fazer uma ligação (direta). Mas se puder ter o domínio do jogo, da posse de bola, você sempre está mais proximo de fazer o gol. E a equipe tem absorvido muito rápido isso. Já falei internamente isso para eles. Mas ainda tem muita coisa a avançar, muitas correções”, comentou.