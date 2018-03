Noite curitibana tem neblina. Domingo vai ter sol entre nuvens

(foto: Mario Akira)

A noite deste sábado (10) veio com neblina em parte de Curitiba. Nas regiões do Alto da XV, Cristo Rei, Hugo Lange e Centro, a formação do fenômeno cobria parte dos prédios, apesar de alguma nebulosidade ainda permancer mesmo depois das 23 horas.

O domingo (11) será bastante aproveitável no Paraná, pois uma massa de ar mais seco predomina sobre os estados do sul do Brasil, dificultando a formação de nuvens de chuva. As temperaturas permanecem elevadas no Paraná. Apenas no extremo noroeste, divisa com Mato Grosso do Sul e de São Paulo, chuvas com algumas trovoadas podem ser registradas no período da tarde.

Na segunda-feira (12), passa rápido pelo mar uma frente fria na altura do sul do Brasil. No Paraná a nebulosidade será mais presente no sul e no leste, enquanto as temperaturas se elevam mais até a tarde entre o oeste e o norte. Com isto, chuvas rápidas em áreas bem isoladas do estado são previstas principalmente no sul e parte do leste, embora também sejam esperados alguns eventos de chuva de curta duração nos demais setores.