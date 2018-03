Em primeiro jogo após morte de Astori, Fiorentina emociona com homenagens

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fiorentina fez emocionada homenagem a Davide Astori, morto no fim de semana passado em virtude de infarto. Em sua volta aos campos após a perda de seu capitão, neste domingo, contra o Benevento, o time de Florença entrou com todos jogadores uniformizados com o número 13, que era de Astori. Foi o primeiro jogo da Fiorentina sem seu capitão. Aos 13 minutos do primeiro tempo, a partida foi paralisada pela arbitragem (em alusão ao 13 de Astori). Neste momento, um mosaico com a inscrição "Davide 13" foi criado atrás do gol. Com o jogo interrompido, torcedores, jogadores e arbitragem aplaudiram por mais de um minuto. Muitos atletas e torcedores choraram durante a homenagem, entre eles o jogador Nikola Kalinic. A Fiorentina vai vencendo por 1 a 0, gol do zagueiro brasileiro Vitor Hugo. Quis o destino que o primeiro gol da Fiorentina pós morte de Astori fosse marcado pelo seu substituto. Vitor Hugo era reserva de Astori. Na comemoração do gol, aos 25 min da etapa inicial, o ex-palmeirense pegou uma camisa branca com a imagem de Astori. Vitor Hugo reverenciou o ex-capitão do time.