Câmara debate violência doméstica e maus-tratos a animais

Câmara: ideia do evento é alertar os órgãos de segurança pública que os maus-tratos a animais são um indicador de possíveis agressões no ambiente familiar (foto: Chico Camargo/CMC)

A Câmara Municipal de Curitiba debate, em audiência pública nesta quinta-feira (15), a relação entre os maus-tratos aos animais e a violência doméstica. Realizado por iniciativa da vereadora Fabiane Rosa (PSDC), o evento ocorrerá no auditório do Anexo II, a partir das 14 horas.

Segundo Fabiane, a ideia do evento é alertar os órgãos de segurança pública que os maus-tratos a animais são um indicador de possíveis agressões no ambiente familiar. A vereadora destaca uma pesquisa realizada em 2000 pela organização Humane Society of the United States (HSUS), a partir de 1.624 casos de crueldade contra animais. De acordo com o levantamento, o agressor também é violento com pessoas.

Foram convidados para o debate, além dos demais vereadores e protetores dos animais, a desembargadora Lenice Bodstein; a professora Rita de Cássia dos Anjos, da Universidade Federal do Paraná (UFPR); a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias; o médico veterinário Eros Luiz de Souza; e o deputado estadual Stephanes Junior (PSD).

A participação no evento é aberta ao público, respeitada a capacidade do auditório. A entrada do Anexo II ocorre pela avenida Visconde de Guarapuava, esquina com a rua Lourenço Pinto.