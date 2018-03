Virada Esportiva apresenta novas modalidades para a população

A 2ª Virada Esportiva de Curitiba começou na sexta-feira (9/3) com mais de 220 atividades em 60 modalidades diferentes em todas as dez regionais administrativas da cidade. Além de estimular a prática saudável, o evento também permitiu que a população pudesse conhecer diferentes modalidades e ganhar opções para se divertir ao lado de amigos e familiares.

“Minha filha se divertiu muito com as atividades de judô e tênis de mesa, mas o que mais gostei foi vê-la ter uma aula de esgrima, que ela só conhecia pela televisão e teve a oportunidade de vestir os equipamentos e ser ensinada por atletas profissionais”, disse Simone Tostes, que levou a filha Luisa, de 6 anos, para as atividades da Virada no Museu Oscar Niemeyer.

Eduardo Gabriel Ribeiro e Wagner Macedo, de 10 anos e alunos da Escola Municipal Nympha Maria da Rocha Peplow, participaram das atividades do Festival Escolar no Parque Barigui e se divertiram a tarde inteira com os amigos.

“Foi legal porque tinha um monte de atividades, como futebol e vôlei, que gostamos de jogar. Além disso, nos ensinaram a jogar badminton, que achei bem divertido, mas um pouco difícil de pegar o jeito no início”, afirmou Wagner Macedo.

Os esportes radicais também chamaram a atenção, especialmente o parkour, na Praça Nossa Senhora da Salete. “Achei incrível os saltos e a habilidade do pessoal. Perguntei como que faziam aquilo e me disseram que é com bastante treino, começando de maneira simples e sempre com cuidado, segurança e com adultos junto”, disse Theo Heitor Rodrigues, de 8 anos, que foi acompanhar as atividades com a família.

Oportunidade - Outro destaque da 2.a Virada Esportiva foi a longa duração de diversas atividades em grupo, que permitiram que as pessoas pudessem adequar os horários para participar das atividades.

Na corrida de revezamento de 12 horas no Parque Barigui, que contou com a participação de mil pessoas, foi comum ver pessoas chegarem ao longo da prova para substituírem integrantes de suas equipes para completar a prova.

“É um modelo interessante, porque a longa duração da prova permitiu que pessoas que estavam trabalhando pudessem vir mais tarde, quem tinha compromisso a noite poderia correr de manhã. Deu para ajustar a agenda de acordo com o compromisso de cada um”, disse Eliete Augusta Marques, de 48 anos, que correu junto com a equipe BQ Runners.

A 2ª Virada Esportiva é uma realização da Prefeitura de Curitiba, RIC TV e Rádio Jovem Pan e faz parte do calendário de comemoração aos 325 anos da cidade.