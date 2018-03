Regionais Matriz e Tatuquara abrem semana com festas de aniversário da cidade

Rua da Cidadania da Matriz: programação também faz parte do aniversário da cidade e serão oferecidos mais de 200 serviços gratuitos à população (foto: Luiz Costa/SMCS)

O aniversário de 325 anos de Curitiba será comemorado nas dez Administrações Regionais da Cidade. As festas da próxima semana começam já na segunda-feira, dia 12 de março, nas Regionais Matriz e Tatuquara.

A partir das 10h haverá apresentações da Banda Lyra na Regional Matriz e Dança das Etnias. As 15h a programação cultural será feita na Regional Tatuquara, com comemorações e parabéns pelos 325 anos da cidade.

Nos dias 22, 23 e 24 de março será feito o Mutirão da Cidadania na Rua da Cidadania Fazendinha. A programação também faz parte do aniversário da cidade e serão oferecidos mais de 200 serviços gratuitos à população, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Paraná.

Esta será a oitava edição do Mutirão da Cidadania. No início do mês de março a Regional Boa Vista também recebeu a feira de serviços. Foram feitos mais de 30 mil atendimentos à população.

Boqueirão - Já no dia 23 de março a festa será para comemorar os 325 anos de Curitiba e os 23 anos da Rua da Cidadania do Carmo, na Regional Boqueirão. No evento será inaugurada a sala do projeto Musicar da Fundação Cultural de Curitiba. A Banda Lyra Curitibana vai animar a festa que terá Dança das Etnias, bolo e muito mais.

No mesmo dia, a partir 19h30, será celebrado um casamento coletivo na Arena da Baixada. O evento é uma ação do Programa Justiça no Bairro do Poder Judiciário do Estado do Paraná, em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Prefeitura de Curitiba, Cartórios de Registro Civil e Clube Atlético Paranaense.

No dia 24 de março as comemorações acontecem nas Ruas da Cidadania do Bairro Novo e da Cidade Industrial. Durante todo o dia muita alegria, brincadeiras, shows e claro um bolo vão marcar as homenagens à capital paranaense.

No Cajuru as comemorações começam na semana seguinte, no dia 27 de março. Na praça da Rua da Cidadania do Cajuru uma série de atrações vão animar o dia: apresentação da fanfarra da escola municipal Durival de Brito e Silva, Banda Lyra, apresentação de danças étnicas, apresentação de coral da 3ª idade e uma exposição de trabalhos dos alunos das escolas municipais completam a festa.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO NAS REGIONAIS

12 de março

Festa de Aniversário Regional Matriz

10h – Rua da Cidadania da Matriz

Festa de aniversário na Regional Tatuquara

15h – Rua da Cidadania do Tatuquara

22 de março

Festa de aniversário na Regional Santa Felicidade

10h – Rua da Cidadania de Santa Felicidade

Festa de aniversário na Regional Pinheirinho

15h - Rua da Cidadania do Pinheirinho

23 de março

Festa de aniversário na Regional Boqueirão

10h - Rua da Cidadania do Boqueirão

Festa de aniversário na Regional Portão / Fazendinha

15h - Rua da Cidadania do Fazendinha

24 de março

Festa de aniversário na Regional CIC

15h - Parque dos Tropeiros

Festa de aniversário na Regional Bairro Novo

15h – Rua da Cidadania Bairro Novo

Festa de aniversário na Regional Boa Vista

14h – Parque Histórico e Cultural Vilinha, Rua Marco Polo, 1560 – Bairro Alto

25 de março

Festa de Aniversário de Curitiba

10h às 17h – Parque Barigui

Serenata para Curitiba - Bolo vivo; flash mob com a música La Traviatta e apresentação de 325 bailarinos étnicos

17h - Parque Tanguá

27 de março

Festa de aniversário na Regional Cajuru

10h - Rua da Cidadania do Cajuru