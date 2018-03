'Pantera Negra' ultrapassa US$ 1 bilhão de bilheteria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Pantera Negra" atingiu a marca de US$ 1 bilhão em arrecadação de bilheteria na última sexta (9), quatro semanas após sua estreia. A saga de T'Challa, princípe do reino de Wakanda, é o quinto filme do universo Marvel a conseguir esse valor. Antes dele, apenas "Os Vingadores", "Vingadores: A Era de Ultron", "Capitão América: Guerra Civil" e "Homem de Ferro 3" haviam chegado à marca. A maior parcela da arrecadação vem do mercado americano. Por lá, o filme já conseguiu US$ 521 milhões. No Brasil, o valor é de US$ 25 milhões. Kevin Fiege, presidente dos estúdios Marvel, afirmou na última semana que o filme protagonizado por Chadwick Boseman e dirigido por Ryan Coogler terá uma sequência, ainda sem data de estreia definida. O herói também aparecerá no próximo título da franquia Vingadores, que chega aos cinemas no mês que vem.