"gosto cada vez menos"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Envolvido em recentes polêmicas, o lateral direito Daniel Alves disse que o futebol está virando um comércio e está perdendo o brilho. Em entrevista veiculada pelo programa "Esporte Espetacular", da "Globo", o jogador do PSG diz que gosta cada vez menos do esporte. "O futebol está perdendo o brilho que ele fez. (Para quem) quer ser atleta hoje o futebol é um comércio. Sinceramente cada vez mais eu gosto menos do futebol", disse o lateral, que citou a polêmica com Cristiano Ronaldo para defender sua posição. "Falaram que eu coloquei uma meleca na camisa do CR7, véio (sic), Será que eu tenho dois anos?", disse Daniel Alves também falou sobre a sua situação no PSG e disse que a opção pelo clube ocorreu por um projeto a longo prazo e, sem especificar se para mais ou menos, disse que ganha um salário que não condiz com o seu valor. "Vim para um projeto, pela aposta que fizeram por mim. E eu acredito o dinheiro que eu ganho não condiz com o meu valor", disse. Por isso, ele encara com naturalidade a eliminação do PSG para o Real Madrid nas oitavas da Liga dos Campeões. "Sempre levo para casa, a única parte que levo para casa é isso. As eliminações nas nossas vidas não são por acaso, vivi isso na seleção brasileira, entre aspas, por não ter essa conexão, Eu acredito que é um processo de transição que está acontecendo. Já vivi essa situação. Eu sei porque acontece, não tem a conexão. O PSG está nesta transformação, neste processo e vai sofrer neste processo porque será árduo", disse.