Pugilista britânico termina combate com nariz torto após castigo no ringue

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A imagem do nariz do britânico Scott Quigg após o combate contra o mexicano Oscar Valdez pode oferecer uma medida do que foi o castigo que o europeu sofreu em cima do ringue. No último sábado, o representante da América do Norte conseguiu a 24ª vitória da carreira com um triunfo por pontos indiscutível, unânime na avaliação dos três jurados da luta, realizada na Califórnia, nos Estados Unidos. O combate de sábado teoricamente valeria o título mundial dos peso penas, na Organização Mundial de Boxe. No entanto, Quigg não conseguiu o peso necessário para se enquadrar na categoria e, assim, o cinturão de Valdez não esteve em jogo na luta. Criticado pela falta de profissionalismo, o britânico acabou reconquistando o respeito ao suportar um festival de golpes do campeão. Quigg terminou o combate com o nariz quebrado, mas provocou a fratura de mandíbula do adversário. "Estou destruído. Foi uma ótima luta e eu estava dentro disso, mas não há desculpas", comentou o pugilista derrotado ao final do combate.